Salis a Sampierdarena: “Per i depositi chimici serve un piano. Dalla giunta soluzioni frettolose”

Genova. Una tappa nella sede di Music for Peace per conoscere meglio le realtà associative che lavorano nel sociale, poi una all’istituto Don Bosco per “farmi conoscere e far conoscere il mio programma ai cittadini”. La candidata sindaca del centrosinistra alle comunali di Genova, Silvia Salis, ha trascorso la mattinata a Sampierdarena, accompagnata dal presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, ed è stata l’occasione per parlare di due temi particolarmente sentiti nel quartiere: lo spostamento dei depositi chimici, e il nodo sicurezza e commercio.

“Per i depositi chimici soluzioni frettolose rispedite al mittente”

» leggi tutto su www.genova24.it