Al Civico ultimi biglietti per “Perfetti sconosciuti”

Si chiude una settimana di sold out per gli spettacoli in cartellone al Teatro Civico della Spezia. Sia Anna Karenina, inserito nella Stagione di Prosa, sia lo spettacolo Mordere il cielo con Paolo Crepet e il concerto di Stefano Bollani, tappa spezzina del suo Piano Solo Tour, hanno fatto il pienone di spettatori.

“Il nostro Teatro Civico è un luogo apprezzato e frequentato da un pubblico sempre crescente, come confermano i sold out degli ultimi spettacoli e questo è motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione che ha investito fortemente nel Teatro, come mai accaduto in passato, non solo per renderlo più confortevole con nuove sedute, tendaggi e interventi di efficientamento energetico, ma anche puntando su una programmazione di altissimo livello sotto l’eccellente direzione artistica di Alessandro Maggi – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ogni giorno lavorano e si impegnano per offrire alla cittadinanza spettacoli di grande qualità.”

