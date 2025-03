Basket, dopo la penalizzazione la Tarros deve continuare a vincere sul campo

Dopo il momento di smarrimento per la penalizzazione a causa dell’errore fatto nel referto della gara contro il Basket Crocetta, la Tarros deve trasformare tutto in “rabbia agonistica”.

“Non resta da fare altro che continuare a vincere sul campo, come del resto abbiamo fatto nelle tre partite dei Play-in Out disputate fin qui”, sottolinea il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri.

“Per noi sarà un’altra finale – aggiunge coach Marco Mori – soprattutto dopo la penalizzazione. I ragazzi hanno assorbito il colpo e sono sicuro che scenderanno sul parquet con la grinta e la determinazione giuste. Quella contro Collegno è la prima di tre partite consecutive ravvicinate che non possiamo permetterci di sbagliare”.

Guardando agli avversari di domenica afferma: “Collegno è una squadra composta da molti giovani, ai quali si affiancano alcuni giocatori esperti, come il playmaker De Bartolomeo, che segna moltissimo. Ma non sono da sottovalutare neppure i lunghi, giovani, meno esperti, ma forti fisicamente. Nella scorsa giornata dei Play-in Out il Collegno ha giocato un’ottima partita contro Cecina, conducendo praticamente tutta la gara, anche con ampio margine, sino ad un minuto dalla fine”.

