Calcio/ Samp e Palermo, 1-1 al Ferraris: i gol di Coda e Pohjanpalo

La Sampdoria non riesce a tornare alla vittoria e si accontenta di un punto contro il Palermo. Al Ferraris finisce 1-1 con le reti di Coda e Pohjanpalo, entrambe nate da incertezze dei portieri. I blucerchiati restano in dieci uomini per oltre mezz’ora del secondo tempo dopo l’espulsione di Akinsanmiro, ma resistono agli attacchi della squadra di Dionisi. Un pareggio che consente al Doria di muovere la classifica, anche se la vittoria manca dal successo casalingo contro il Modena.

Leonardo Semplici schiera Coda dal primo minuto, scelta che comporta l’arretramento di Niang al fianco di Oudin e la panchina per Sibilli. Forzata, invece, la decisione sulla fascia sinistra con Beruatto titolare al posto dell’infortunato Ioannou. In difesa spazio a Veroli, Altare e Curto davanti a Cragno.

