Calcio/ Sestri, doppietta di Brunet contro il Campobasso: al Sivori è 2-0

Parte con il piede giusto il Sestri Levante di mister Ruvo, che al “Sivori” supera il Campobasso per 2-0 grazie a una doppietta di Brunet. Con questo successo, i liguri raggiungono Legnago e Milan Futuro a quota 23 punti. Gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per andare in rete, ma si sono scontrati con la solidità difensiva dei padroni di casa.

Il Campobasso si rende pericoloso in più occasioni. Serra ha una chance ghiotta, ma il suo tiro trova la risposta decisiva di Pane. I molisani sfiorano il gol con una punizione di Cerretelli che colpisce la traversa, mentre Di Nardo fallisce un’opportunità a tu per tu con Guadagno.

