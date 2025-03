Da Fabrizio Brignole, presidente Coordinamento FdI Genova Provincia

Sentita l’Organizzazione Nazionale, e nelle mie prerogative di Presidente FdI per il Coordinamento Genova

Provincia sono a comunicarVi che in data odierna ho provveduto come di seguito:

Revoca delle nomine fiduciarie dei membri nominati a seguito del Congresso provinciale del 03/12/2023

1) Giacomo ROBELLO

2) Giuseppe PASTINE

3) Patrizia ALTOBELLI

4) Marco CONTI

5) Giovanni PARATORE

