Falstaff debutta al Carlo Felice: applausi per le voci e il veterano Maestri, divide la messa in scena

Genova. Un’ovazione, giustissima, ad Ambrogio Maestri, al suo debutto genovese dopo quasi 400 repliche nel ruolo di Falstaff, applausi per tutti gli artisti, accoglienza più tiepida per un allestimento che ha fatto discutere nel foyer tra chi ne esaltava la genialità e chi invece ne evidenziava l’eccesso di malinconia e staticità.

Prima gremita di pubblico ieri sera al Teatro Carlo Felice, rappresentanti della politica compresi vista la vicinanza delle elezioni per il sindaco (in platea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, Ilaria Cavo su cui il centro destra sta ragionando per un posto da eventuale vicesindaco e la candidata della coalizione progressista Silvia Salis) per il debutto dell’ultima opera verdiana nella versione di Damiano Michieletto qui ripresa da Andrea Bernard già vista a Salisburgo e alla Scala.

» leggi tutto su www.genova24.it