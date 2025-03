I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un 24 enne di origine rumena per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, per concorso nel furto, un suo connazionale ventunenne.

I due infatti dopo essersi impossessati di numerose ricariche per rasoi da barba, per un valore complessivo di circa 1.700,00 euro, le hanno occultate all’interno di due borse riuscendo a superare, senza pagare, le casse del supermercato “Ipercoop Centroluna” di Sarzana.

La manovra è stata però notata dal servizio di vigilanza che ha subito attivato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri che li ha sorpresi con la merce rubata poi riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale. Nel contesto il 24 enne ha anche opposto resistenza nei confronti dei militari. Questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, si è tenuto il processo con rito direttissimo, con convalida del provvedimento restrittivo e applicazione della misura del divieto di dimora nella provincia.

L’articolo Fuggono dalle casse con due borse piene di merce rubata, un arresto e una denuncia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com