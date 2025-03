Giornata della donna, Regione: sostegno all’occupazione femminile nella blue economy

Liguria. Un board d’eccezione, tutto al femminile, che affiancherà la Regione Liguria, e in particolare l’assessorato alle Politiche dell’occupazione e pari opportunità, guidato da Simona Ferro, in un percorso strategico per promuovere e sostenere non solo l’occupazione femminile nella blue economy, ma anche e soprattutto la presenza di donne ai vertici di questo mondo, così importante per l’economia ligure.

Il gruppo di lavoro è stato presentato oggi, 8 marzo, Giornata internazionale della donna, con il supporto di Wista Italy, l’associazione che riunisce le professionalità femminili nel campo dell’economia del mare: al suo interno vede la presenza di alcune delle figure più importanti dell’economia del mare a livello regionale.

