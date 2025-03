Incendio nei boschi di Varese Ligure, le fiamme si dirigono verso le case di Codivara

Un vasto fronte di fuoco sta divorando i boschi delle alture nei pressi del Monte Biscia, in Val di Vara, nel comune di Varese Ligure. L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio e le prime telefonate di richiesta di intervento sono giunte al comando dei Vigili del fuoco poco prima delle 19.

Le squadre antincendio si sono immediatamente messe in cammino per raggiungere la zona e per frenare l’avanzata delle fiamme, che col passare del tempo hanno iniziato a minacciare le case dell’abitato di Codivara.

