Inzaghi: “Perdiamo Moreo, ma domani è una grande opportunità. Una partita così la vorrebbe vivere chiunque”

“Domani abbiamo una grande possibilità, ne siamo consci, ma non dobbiamo ripetere ciò che abbiamo fatto dal decimo minuto fino al trentesimo a Reggio Emilia. Sappiamo quali sono le forze dello Spezia, ma anche qual è la nostra grande forza. Dopo questa ci saranno altre nove partite”. Filippo Inzaghi non si nasconde alla vigilia della partita contro lo Spezia. Il tecnico ha parlato nel tardo pomeriggio, dopo l’allenamento del suo Pisa e l’abbraccio dei tifosi, che domani saranno in meno di 500 al Picco. Una partita che rischia di valere una stagione: “Sappiamo qual è l’importanza di questa gara, ma avremo altre nove gare. Ogni partita vale tre punti. E’ una partita che chiunque vorrebbe vivere, qualsiasi giocatore, qualsiasi tifoseria. La squadra è pronta, sappiamo l’importanza di questa gara e sono convinto che la squadra andrà avanti come sempre. Non vediamo l’ora che sia domani”.

Per il Pisa però un’assenza dell’ultima ora: “Abbiamo avuto Moreo con un risentimento muscolare, avrei potuto rischiarlo, ma non lo farò. E’ stato fermo un giorno e non lo rischierò per un mese per una cosa lieve. Morutan penso di farlo giocare con Tramoni, insieme a Meister sono delle garanzie, avendo due giocatori così”, racconta l’allenatore dei toscani.

