Lavagna: protezione civile, raccolta fondi pro “Gardensia 2025”

Da Matteo Rezzoagli, presidente Associazione Volontari Protezione Civile Liguria

L’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria Odv, venerdì 7 marzo ha collaborato all’evento di raccolta fondi “Gardensia 2025” con la Sezione Tigullio di Aism, distribuendo gardenie e ortensie con l’installazione di un gazebo in piazza Vittorio Veneto a Lavagna.

L’iniziativa benefica ha avuto un notevole successo per l’adesione di numerosi cittadini i quali hanno partecipato offrendo contributi economici. L’Associazione di Volontari oltre ad intervenire in caso di calamità e allerte meteo monitorando il territorio ritiene molto utile svolgere anche tali attività sociali per essere sempre più vicino ai cittadini.

» leggi tutto su www.levantenews.it