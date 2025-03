Levanto, l’ufficio postale riapre il 14 marzo dopo gli interventi del progetto “Polis”

L’Ufficio Postale di Levanto riaprirà al pubblico, in una veste rinnovata, venerdì 14 marzo. Sono terminati nella sede di Via Jacopo Da Levanto 31, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Lunedì 10 marzo la sede provvisoria in Piazza Cavour chiuderà anticipatamente alle 13.35 per consentire il trasferimento delle attività alla storica sede. Il servizio tornerà ad essere disponibile in Via Jacopo da Levanto, venerdì 14 marzo alle ore 8:20.

