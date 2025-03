“Lotto e boicotto”, l’8 marzo transfemminista di Non Una Di Meno invade le strade a Genova

Genova. La scelta dello sciopero e del corteo – solitamente serale – di sabato mattina, nell’unica giornata di sole prima del lungo periodo di maltempo annunciato, poteva essere un azzardo. Ma la protesta dell’8 marzo organizzata dalle femministe di Non Una Di Meno è stata, come sempre, un successo. Almeno in 1500 donne (ma anche uomini) hanno partecipato alla manifestazione partita da via Dei Fanti d’Italia fino ai giardini di Brignole.

Donne e uomini di ogni età con un’alta percentuale di giovani e giovanissime perché la lotta per i diritti delle donne abbraccia ogni generazione. In piazza c’era anche la candidata del centro sinistra alla prossime comunali Silvia Salis e tante consigliere dell’opposizione, ma c’erano soprattutto tante donne comuni, sorridenti e fiere di essere lì.

