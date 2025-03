Meteo, sulla Liguria sabato di tempo soleggiato e temperature superiori alla media. Domenica piovosa

Liguria. L’alta pressione che ci sta interessando verrà spazzata via da una perturbazione tra il pomeriggio e la serata di domenica. La giornata di sabato sarà ancora stabile sulla Liguria, a parte qualche nube locale senza conseguenze.

Secondo il Centro Limet, sabato 8 marzo avremo al mattino tempo soleggiato a parte velature o nubi alte senza conseguenze. Nel pomeriggio qualche nube in più, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. In serata generale infittimento della nuvolosità, sempre medio-alta, senza piogge.

