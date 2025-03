Ne: cala la sera e scoppia un violento e vasto incendio sulle falde del monte Porcile

Poco prima delle 19.00, calate le tenebre , un violento e vasto incendio è divampato in una zona compresa tra la Val Graveglia, il monte Porcile e col di Vara. Vi sono impegnate squadre dei vigili del fuoco di Chiavari che potrebbero essere supportate dai colleghi di Brugnato. Le difficoltà nello spegnimento di un incendio boschivo sono sempre notevoli; con la notte decuplicano; impossibile inoltre far intervenire elicotteri e canadair per lo spegnimento dal cielo. Dato che con queste temperature non si sviluppa certo, l’autocombustione, è chiaro che l’incendio sia colposo o doloso. E già sono scesi in campo i carabinieri forestali per capire da dove il rogo sia partito. Un movente potrebbe essere quello di allontanare i lupi, che non sono stanziali, dalla zona.

