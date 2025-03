Oltre 300 persone in corteo per “Lotto marzo”: “Scioperiamo contro il patriarcato e contro la guerra”

Oltre 300 persone hanno animato oggi pomeriggio il corteo “Lotto marzo” che si è snodato lungo le strade del centro cittadino partendo da Piazza Brin poco dopo le 17.

Cori e striscioni hanno ribadito il no alla cultura patriarcale e alle differenze di genere che ancora albergano in gran parte degli aspetti della società, dalla famiglia al lavoro.

La manifestazione organizzata dall’associazione “Non una di meno” ha fatto tappa in Piazza Mentana, dove è andato in scena un breve presidio che ha lanciato anche un messaggio di condanna della guerra e dell’industria della difesa che è fortemente radicata nel territorio spezzino.

“Chi sostiene la cultura patriarcale – si legge nel manifesto che ha promosso il corteo dell’associazione femminista – parla della sicurezza come ordine, controllo, repressione e punizione. Noi rispondiamo che la sicurezza è l’educazione alla sessualità, alle emozioni e al consenso come materia curricolare fin dalle primarie.

La sicurezza sono i servizi sociali per tuttə, centri antiviolenza femministi con finanziamenti adeguati e strutturali, il diritto alla salute e all’autodeterminazione, l’aborto libero, sicuro gratuito, percorsi di affermazione di genere liberi da psichiatria e tribunali!

La sicurezza è finanziare veri percorsi di autonomia e fuoriuscita dalle relazioni violente, accordare i tempi dei processi penale e civile, rigettare la PAS dai tribunali, fermare la vittimizzazione secondaria.

La sicurezza è il salario minimo, stipendi dignitosi e contratti adeguati, il reddito di autodeterminazione.

La sicurezza è un piano casa, affitti calmierati, quartieri vivibili con spazi verdi e di socialità, contro la solitudine e l’emarginazione.

La nostra sicurezza è riconoscere la cittadinanza alle seconde generazioni, abrogare le leggi sull’immigrazione volte a creare clandestini e clandestine, rompere gli accordi italo-libici, aprire le frontiere e chiudere i CPR in Italia e in Albania.

La sicurezza è demilitarizzazione.

Scioperiamo contro la guerra perché l’escalation bellica è esponenziale: è orribile realtà nelle vite di milioni di persone: dal genocidio a Gaza e in Cisgiordania, la guerra dilaga in tutto il Medio-Oriente. Spacca l’Europa sul confine russo-ucraino, divampa in Congo e in Sudan. Noi non vogliamo esserne né vittime, né complici.

Il fascismo contemporaneo sta dilagando e attecchisce su chi non accetta l’autodeterminazione di donne, froce, lesbiche, queer, trans, migranti, seconde generazioni, sex workers, siamo però convinte che la potenza della nostra lotta ha basi solide, che è una trama minuziosa che tessiamo da secoli.

Noi siamo insieme e siamo arrabbiate, continuiamo a riprenderci spazio, a immaginare futuri migliori”.

