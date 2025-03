Pallanuoto F/ A1: Bogliasco fa festa contro l’Ancona

Dall’ufficio stampa Agn Energia Bogliasco 1951

Vittoria autoritaria per l’AGN Energia Bogliasco 1951. Nel quindicesimo turno di Serie A1 femminile le ragazze di Mario Sinatra superano 11-5 la Vela Ancona, incamerando tre punti preziosissimi nella corsa salvezza. Una vittoria mai in discussione quella maturata alla Giuva Baldini di Camogli, casa momentanea del sodalizio biancazzurro.

Consce dell’importanza della posta in palio, Rogondino e compagne sono scese in vasca con la giusta determinazione, portandosi subito sul 2-0 grazie alla doppietta di Dorotea Spampinato. Reti seguite dal primo centro ospite ma anche dalle realizzazioni di Giulia Bozzo e della rientrante Maddalena Paganello, entrambe a segno anche nella seconda ripresa, assieme a Eleonora Bianco. A metà gara il parziale recitava così Bogliasco 7, Ancona 2. Quasi una sentenza sull’esito di una gara che le liguri non hanno comunque smesso di giocare.

