Residenti di via Falcinello: “Lavori del ponte sempre fermi”

“Sono passati sei mesi dalla chiusura del ponte e tre mesi e mezzo dalla sua demolizione. Dal 15 gennaio i lavori sembrano essersi fermati completamente nonostante il tempo sia stato bello per una decina di giorni consecutivi. In pratica, esclusa la rimozione di parte dei detriti del ponte, la situazione è tale e quale a quella del 26 novembre, giorno della demolizione”. Così i residenti della zona di via Falcinello interessata dalla demolizione e ricostruzione del tratto che, secondo le previsioni, dovrebbe essere pronto per giugno 2025. “Ci chiediamo – aggiungono – se il cronoprogramma, se esistente, venga rispettato. Quando e’ prevista la ripresa dei lavori? Quando e’ prevista la riapertura al traffico del ponte ricostruito? Questa situazione di incertezza e di provvisorieta’ e’ frustrante e inaccettabile. L’Amministrazione e la Sindaca Ponzanelli, in primis, abbiano rispetto per noi cittadini e ci diano risposte rapide, chiare e precise”. Da Palazzo Roderio si apprende che la ditta sarebbe ancora in attesa di avere condizioni ottimali ovvero senza acqua in alveo o nei pressi del cantiere visto che i lavori dovranno proseguire con delle trivellazioni per l’installazione dei pali di fondazione. Un passaggio che potrebbe essere ulteriormente ritardato visto che da domani e per i prossimi giorni sono previste piogge intense.

