Rete spezzina Pace e Disarmo in piazza contro il progetto “Re-Arm Europe”

Lunedì 10 marzo, alle ore 17 in piazza Mentana, si terrà il 135° presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, promosso dalla Rete spezzina Pace e Disarmo. L’iniziativa si oppone al progetto “Re-Arm Europe”, rilanciando la visione di un’Europa come forza di pace e non di guerra.

I promotori sottolineano come l’Unione Europea sia nata dal rifiuto del conflitto, costruendo la propria identità su valori di civiltà e cooperazione. Investire nel riarmo, secondo i pacifisti, non solo tradisce questi principi, ma sottrae risorse fondamentali a istruzione, sanità e politiche sociali. La vera sicurezza, affermano, si fonda su giustizia, equità e rispetto dell’ambiente.

