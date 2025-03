Sampdoria-Palermo LIVE. Niang e Coda dal primo minuto

Genova. Tutto pronto per Sampdoria – Palermo allo stadio Luigi Ferraris, Semplici sceglie una formazione inedita schierando dal primo minuto sia Niang, sia Coda. In campo anche Ricci a centrocampo. Beruatto sostituisce Ioannou a sinistra. Tra gli avversari gli ex Audero e Verre.

Sampdoria: Cragno, Curto, Altare, Veroli, Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto, Oudin, Niang, Coda.

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Ceppi, Chiorra, Vieira, Riccio, Akinsanmiro, Venuti, Bereszynski, Yepes, Sibilli, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Palermo: Audero, Baniya, Blin, Magnani, Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco, Verre, Brunori, Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Segre, Insigne, Vasic, Herny, Le Douaron, Diakite, Buttaro.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

