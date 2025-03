Sampdoria, Semplici: “Akinsanmiro non doveva essere lì, sono sfumature che fanno la differenza”

Genova. Più deluso che soddisfatto Leonardo Semplici dopo l’1-1 col Palermo. Nella conferenza stampa post gara dichiara: “Abbiamo affrontato una grande squadra e noi abbiamo giocato da grande squadra, nel primo tempo ci siamo espressi in modo positivo creando tante situazioni. A fine primo tempo eravamo a 60 noi 40 loro anche per le occasioni create. Mi dispiace perché eravamo passati in vantaggio, poi abbiamo mostrato di meritarlo. La partita è stata approcciata bene sia nel primo sia nella ripresa, purtroppo c’è stato quell’errore che ci ha impedito di dar continuità e abbiamo dimostrato grande carattere in dieci, grande spirito, portando a casa un pareggio. Quindi c’è un po’ di delusione, ma ci deve dare ulteriore convinzione che ce la stiamo giocando alla grande. Bisogna migliorare certe situazioni, perché al primo errore mi sembra che lo paghiamo subito”.

Semplici ammette che Akinsanmiro, espulso dopo un errore in fase di controllo che ha dato il via alla ripartenza del Palermo, non doveva essere lì: “Non doveva essere lui l’ultimo uomo sul calcio d’angolo per noi, c’è stato un malinteso con un compagno. È una situazione che dobbiamo migliorare perché sono sfumature che fanno la differenza, però poteva sbagliare un altro lo stop”.

