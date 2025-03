Sarzana, inaugurata la gestione del Centro polivalente a cura dei ragazzi della cooperativa Luna blu

Oggi è stata inaugurata ufficialmente a Sarzana la nuova gestione del Centro polivalente in Via dei Molini, a cura dei ragazzi della cooperativa Luna Blu. L’immobile fino ad alcuni mesi fa era sotto la cura dell’Arci Bradia.

“Il sindaco di Sarzana – racconta Alberto Brunetti presidente della cooperativa Luna Blu – ci ha affidato la gestione di questo ex Circolo Arci all’interno del quale abbiamo un piccolo bar e una piccola cucina in cui prepareremo dei piatti particolari per un ristretto numero di persone. Quì si trova una palestra e uno spazio che può essere utilizzato per svariate attività, oltre a laboratori e ad un bellissimo parco che cercheremo di mantenere affinché tutti i bambini della zona possano entrare e divertirsi”.

All’inaugurazione era presente il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli e l’assessore alle politiche sociali Sara Viola.

