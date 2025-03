Si è chiuso il convegno nazionale di Polizia Locale

Grandi numeri quelli raggiunti nella due giorni del Convegno Nazionale di Polizia Locale, giunto alla sua 28esima edizione e che si è concluso oggi nella splendida cornice del Terminal Crociere di Largo Fiorillo. L’evento, organizzato dalla società Maggioli, con il patrocinio del Comune della Spezia, ANCI e ASAPS, ha preso il via ieri mattina con gli interventi del Sindaco Pierluigi Peracchini e dell’Assessore Giulio Guerri ed ha superato le 400 iscrizioni, più accompagnatori, raggiunte lo scorso anno, incrementando così un traguardo che già aveva qualificato la scorsa edizione come gran successo di pubblico ed addetti ai lavori. Tutto esaurito anche per le strutture ricettive spezzine con i convegnisti che per alloggiare si sono spinti anche nei comuni limitrofi della Val di Vara.

I Comuni di tutta Italia rappresentati dalle Polizie Locali intervenute sono stati ben 169, con iscrizioni record dalle regioni della Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

I temi trattati, dalla sicurezza urbana a quella stradale, hanno attratto anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine quali l’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia di Stato specialità Polizia Stradale.

Si è discusso ed approfondito sia su normative entrate in vigore di recente, come l’ultima Riforma del Codice della Strada, ponendo l’accento su temi molto sentiti come la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol ed il nuovo istituto della sospensione breve della patente di guida, che dei reati di Codice Rosso, con un focus sulle ultime metodologie di investigazioni digitali e informatiche di sicuro ed efficacie supporto alle metodologie tradizionali di indagine.

Di assoluto livello i moderatori ed i relatori: ad aprire la sessione formativa di ieri mattina Ilario Allegrone, Responsabile dell’Unità Territoriale della Polizia Locale della Valpolcevera e Sampierdarena, seguito da Cristiano Curti Giardina, Presidente della International Police Training System. Giuseppe Napolitano, Dirigente della Protezione Civile di Roma Capitale ed esperto del settore con numerose pubblicazioni, ha tenuto la sua relazione collegato in diretta da remoto non potendo allontanarsi dalla capitale per concomitanti impegni ministeriali. La sessione pomeridiana, imperniata su particolari aspetti della Riforma del Codice della Strada e presieduta da ASAPS, ha visto intervenire Ferdinando Longobardo, Ufficiale della Polizia Locale di Milano, Stefano Rossi, commissario capo già Funzionario Polstrada della Spezia, e Gianni Ferri, già Comandante di Polizia Locale ed esperto consulente nonché autore di pubblicazioni in materia.

L’odierna sessione conclusiva, questa mattina, ha visto Marco Luciani, Responsabile Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Milano, intervenire sui delicati temi dei reati di Codice Rosso, Antonella Manzione, Consigliere di Stato, ha invece illustrato le nuove regole per i controlli di Polizia Amministrativa ed ha concluso Fabio Piccioni, Avvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione ed esperto cultore delle materie inerenti l’operato della Polizia Giudiziaria e quelle di Polizia Stradale, con un focus sui reati propri dei Pubblici Ufficiali.

Durante il convegno, i partecipanti hanno avuto la possibilità di toccare con mano gli ultimissimi ritrovati tra le strumentazioni tecnologiche, informatiche, di servizi, allestimento veicoli di polizia ed abbigliamento tecnico nel ramo della sicurezza stradale grazie alla presenza di ben 26 stand espositivi allestiti dalle aziende specializzate nel settore della vendita e fornitura materiale per le Forze di Polizia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha dichiarato al termine dell’evento: “È un onore per la nostra città aver ospitato questo prestigioso convegno, un momento di confronto fondamentale per il futuro della sicurezza urbana. La Polizia Locale svolge un ruolo sempre più strategico nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze, e investire nella sua formazione e innovazione significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Alla Spezia in questi anni abbiamo rafforzato il Corpo con nuove assunzioni e tecnologie all’avanguardia, come telecamere di videosorveglianza, bodycam, taser, droni e sistemi per il riconoscimento delle targhe, strumenti che consentono interventi più rapidi ed efficaci. Questi investimenti, uniti a un presidio costante, stanno contribuendo concretamente alla riduzione dei reati e al miglioramento della qualità della vita. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, che conferma La Spezia come punto di riferimento per l’innovazione e la formazione nel settore della sicurezza.”

Appuntamento, quindi, al prossimo anno per discutere delle ultime novità in tema di sicurezza.

