Sicurezza sul lavoro, Calà (Cgil): “A gennaio già due infortuni mortali in Liguria. Fermiamo le stragi con i sì ai referendum sul lavoro”

Liguria. Nel mese di gennaio 2025 sono due i morti sul lavoro in Liguria, già uno in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: uno si è verificato a Savona e uno a Genova. Sessanta sono stati gli infortuni mortali sul lavoro in Italia (+15). Lo comunica Cgil Liguria in una nota.

“E’ una partenza di anno tragica che segna una condizione del lavoro inaccettabile – sottolinea Maurizio Calà, segretario generale della Camera del Lavoro ligure – è una strage che va fermata e gli strumenti ci sono”. Il riferimento è al quesito referendario sul quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi in primavera e che riguarda il settore degli appalti dove si registra il maggior numero di infortuni.

