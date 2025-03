Skymetro, Piciocchi apre agli indennizzi per i proprietari delle case lungo il tracciato

Genova. “Sono disposto ad aprire un ragionamento sugli indennizzi per le abitazioni interessate dal tracciato”. Il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi gioca una nuova carta per blindare il progetto Skymetro, la metropolitana sopraelevata della Valbisagno già annoverata tra i temi più caldi della campagna elettorale. E mentre il progetto definitivo attende il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la demolizione dell’istituto Firpo diventata ormai l’opzione numero uno, mette in campo una strategia rimasta finora inesplorata: una sorta di compensazione sul modello dell’ultimo miglio del Terzo Valico a Certosa.

“Sono disposto a incontrare i cittadini – ribadisce Piciocchi interpellato da Genova24 -. Su questo offro la disponibilità politica, senza trascurare però che la stragrande maggioranza della vallata chiede fortemente lo Skymetro, e posso assicurare che la gente mi chiede anche di sbrigarmi”.

