Passato e presente in una solo post per Paul Francis, ex dirigente Adidas e oggi proprietario dello Spezia che domani vivrà la giornata più importante – fin qui – di questa stagione, ospitando il Pisa in un Picco ribollente di passione. Un appuntamento ovviamente atteso anche dal patron – e dalla sua famiglia – che domenica potrebbe sfoggiare delle particolari scarpe per l’occasione. Questa mattina infatti sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il video (accompagnato da “Non siete soli”) di un paio di Adidas Spezial, rigorosamente bianche e nere, alle quali è stata tolta con un pennarello la “L” finale per omaggiare la squadra aquilotta. “Un’edizione speciale da mia figlia” ha scritto Francis scaldando subito i cuori dei tanti tifosi che calcano i gradoni del Picco indossando proprio delle Adidas, da sempre brand di culto sugli spalti, non solo in viale Fieschi, e che contano le ore che mancano dal fischio d’inizio.

L’articolo Spezia-Pisa con Adidas personalizzate per il patron aquilotto Paul Francis proviene da Città della Spezia.

