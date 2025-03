Dal Comitato del Museo diffuso dell’Orologio da Torre

Due le iniziative organizzate dal Comitato del Museo diffuso dell’Orologio da Torre presieduto da Luigi Vinelli che, per l’occasione, si è avvalso del patrocinio di Regione Liguria e Comune di Uscio e della collaborazione di Centro per non subire violenza, Comitato Vivi Uscio, FestivalTempo e Pro Loco di Uscio.

» leggi tutto su www.levantenews.it