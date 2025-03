Cairese, Solari pareggia all’esordio: “Speciale tornare su questa panchina. Oggi risultato giusto, dobbiamo migliorare nella finalizzazione”

Cairo Montenotte. Alla Cairese è tornato Solari ma non ancora il sole. Contro il Chieri i gialloblù non vanno oltre lo 0-0, nel match d’esordio del tecnico, tornato sulla panchina valbormidese dopo sei anni. “È una sensazione bellissima. Tornare su questa panchina è stato speciale, pur sapendo delle difficoltà di questa partita. È stata una gara che non ha lesinato emozioni”, commenta il mister, affiancato dalla vicepresidente Lisa Vico in conferenza stampa. Tuttavia, la striscia di gare senza vittoria continua e sale a sette. Ora la Cairese è quattordicesima con 30 punti.

Solari è rimasto comunque mediamente soddisfatto dalla sfida odierna, comprendendo anche che non sia facile per la squadra ripartire dopo un cambio di allenatore. “Sono cose che succedono – commenta il mister – e fanno parte di questo sport, bisogna cercare di tenere più sereno possibile l’ambiente. Questa settimana la squadra ha lavorato molto bene e i ragazzi oggi hanno risposto positivamente sotto tanti aspetti. Su altri punti di vista bisogna migliorare”.

