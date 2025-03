Calcio. La Baia Alassio vince contro il Mallare ma non convince Sardo: “È mancata la cattiveria, bisogna rimanere sul pezzo”

Alassio. Una vittoria d’orgoglio quella della Baia Alassio contro il Mallare. Ad inizio gara erano 41 i punti che separavano le due squadre, agli estremi della classifica una in positivo e l’altra in negativo, ma in campo i valbormidesi hanno dato molto filo da torcere alla formazione capoclasse del campionato.

Partita difficile da sbloccare per ambo le squadre, anche se la squadra di Sardo ha prodotto nettamente di più dei rossoblù. Poi all’ultimo secondo del primo tempo, un guizzo di Hamati porta la squadra negli spogliatoi con un morale sicuramente diverso. Sardo però non è soddisfatto e chiede di più ai suoi. Sembra difficile portare a casa i tre punti, soprattutto dopo il pareggio di Reale dagli undici metri, ma la squadra ben comandata dal capitano Sacco, una stella che ha brillato in campo tra le nuvole che coprivano il Ferrando, ha deciso che questa partita era da vincere. Gli bastano due punizioni per portare il risultato sul 3-1 e per gioire assieme ai supporters delle api.

» leggi tutto su www.ivg.it