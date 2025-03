Calcio/ Santa Maria del Taro, in trasferta arriva un nuovo ko

Da ASD Santa Maria del Taro

Il Santa cade di nuovo in trasferta! Seconda sconfitta consecutiva fuori casa per i ragazzi che cedono al Borgo Rapallo terzo in classifica. Partita tesa nel primo tempo dove le squadre si studiano creando poche occasioni. Nella ripresa il momento che decide la partita, rigore per i padroni di casa che viene deviato sul palo da Traverso ma insaccato poi sulla ribattuta. Sull’1-0 il Borgo Rapallo prende fiducia e pochi minuti più tardi trova il gol del raddoppio che stende psicologicamente il Santa. I ragazzi provano ad accorciare il risultato ma i padroni di casa si difendono bene e chiudono il match sul 2-0. Sconfitta che pesa ma che non deve abbattere la squadra ancora salda al secondo posto e con qualche punto di margine. Importantissimo ripartire dalla prossima partita casalinga portando a casa i 3 punti.

» leggi tutto su www.levantenews.it