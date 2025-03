Colpito da un pugno per il monopattino: ora Paolo è tetraplegico e l’aggressore in libertà. La famiglia: “Rimasti soli, aiutateci a dargli un futuro”

Albenga. Sembrava un giorno di fine maggio qualunque: il lavoro in un campeggio, una serata in discoteca con gli amici. Poi è arrivata la rapina che ha sancito l’inizio di un vero e proprio inferno, stravolgendo completamente la vita di un giovane e dei suoi affetti. A causa di un pugno, oggi è tetraplegico e comunica solo con gli occhi.

È la storia di Paolo, appena 24 anni, di Albenga, tristemente conosciuto ai più come “il ragazzo del monopattino di Vadino”. Si trova attualmente ricoverato in un centro specialistico di La Spezia, dopo aver subito oltre 50 ore di interventi in meno di un anno. Per un pugno. Per un monopattino.

