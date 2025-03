D’Angelo non si esalta: “Il Pisa ancora non l’abbiamo ripreso. Ma vincere questo scontro diretto è molto importante”

“Il Pisa ancora non lo abbiamo ripreso, ci sono nove partite davanti e dobbiamo giocare come stiamo facendo”. Non si scompone nemmeno dopo una vittoria che entra di diritto nella storia recente dello Spezia Luca D’Angelo, che dopo la vittoria contro il Pisa continua a pensare al lavoro quotidiano, che non deve cambiare per inseguire i successi. “Dobbiamo pensare alla prossima, giocare provando a fare risultato, allenandosi bene. Non ci sono altri modi. Bisogna giocare come stiamo facendo senza guardare tanto al resto, perché non serve a niente. A fine stagione vedremo dove ci fermeremo”.

Una partita a più facce, che ha visto lo Spezia soffrire la fisicità degli avversari nel primo tempo prima di splendere nella ripresa, con carattere e fame: “Il primo tempo è stato equilibrato, quando abbiamo pareggiato all’ultimo minuto ho pensato che mentalmente il Pisa avrebbe potuto accusare il colpo. Invece ci hanno fatto subito gol e la cosa poteva capovolgersi. Siamo riusciti a rimetterci in piedi e a giocare un buonissimo secondo tempo contro una squadra molto forte, che conosco e che dal vivo mi ha fatto una buonissima impressione. Sono una squadra di grande valore, per questo la nostra vittoria è molto importante”, racconta l’allenatore. “Il Pisa si è difeso bene nel primo tempo, ripartivano con grande fisicità e velocità. Non ci sono state grandi occasioni da gol, poi sul 2-2 sapevamo che dovevamo cercare la vittoria. Essere troppo contratti nel primo tempo ci ha liberati dopo il pareggio”.

