Due incendi in poche ore in Alta Val di Vara, persi alcuni ettari di bosco e pascolo

E’ stato spento l’incendio che sabato pomeriggio ha interessato i boschi ai piedi del Monte Biscia nel territorio di Varese Ligure. Sul posto hanno lavorato senza sosta i Vigili del fuoco di Brugnato con un appoggio anche dal comando provinciale della Spezia. Con il favore della luce la zona, non lontana dall’abitato di Codivara, resta in questo momento monitorata per scongiurare eventuali riprese. Persi alcuni ettari di bosco e pascolo.

Durante la notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare una seconda emergenza nella stessa zona. Verso le 23, una squadra che stava smontando dall’intervento a Codivara è stata dirottata su un vasto incendio di un’importante struttura in legno adibita a ricovero nei pressi di Scurtabò. Le fiamme erano vigorose e sono servite più di due ore di intervento per fermarle. Le cause di entrambi i roghi sono in fase di accertamento.

