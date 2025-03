Due motori Reca: “Oggi un Picco infuocato, avevo i brividi. Ne mancano 9 e vogliamo vincerle tutte”

“Con prestazioni così possiamo fare tante cose”. Arkadiusz Reca è raggiante dopo il successo contro il Pisa, deciso anche da una sua prestazione on fire: “Oggi si vedeva che ognuno seguiva l’altro, voleva aiutare il compagno in difficoltà. La spinta dei tifosi ci ha dato una mano e giocare partite così, con gente che ti spinge così tanto, è bellissimo”, racconta. “Sapevamo che squadra fosse il Pisa, abbiamo preparato la partita come sempre e oggi sapevamo che in casa, con un Picco così pieno, ognuno avrebbe dato tutto. Abbiamo fatto benissimo, siamo contenti per i tre punti. Faremo di tutto per vincere contro chiunque, chi verrà al Picco non avrà vita facile. Mancano nove partite e vogliamo vincerle per arrivare al nostro obiettivo”.

La spinta del pubblico ancora una volta è stata decisiva, specie prima del gol del pari: “Era un momento duro, stavamo perdendo 2-1. Il pareggio ci ha aiutato a crederci ancora di più e la spinta del Picco era fuoco vivo, si sentiva da tutte le parti. Sono arrivati i brividi, quando il Picco è così fa paura. Speriamo che sarà così fino alla fine, hanno vinto anche loro oggi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com