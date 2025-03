Il dg del Pisa: “I dettagli fanno la differenza. Peccato, se non chiudi le partite poi la paghi”

“È un peccato, abbiamo fatto un’ottima partita. Probabilmente abbiamo preso due gol in due momenti in cui non dovevamo concedere. In partite così, molto tirate, quando vai sopra devi reggere. Purtroppo in trasferta i dettagli fanno la differenza, se non le chiudi rischi di perderle. Fa parte del gioco, sapevamo di venire in un campo importante dove han perso squadre forti. Non lo meritavamo, peccato perché potevamo segnare e raddoppiare prima. Siamo stati puniti da un paio di ingenuità”. Parla così in conferenza stampa Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, che a caldo commenta il ko dei toscani contro lo Spezia: “Queste partite si definiscono nei dettagli, abbiamo avuto tre contropiedi sull’1-0 e abbiamo sbagliato. Il Pisa è stato all’altezza e meritava di più, dobbiamo capire perché abbiamo portato a casa zero punti”.

Un momento negativo per il Pisa, reduce da due ko di fila: “Il calendario ti mette di fronte a situazioni dove devi fare due trasferte e casualmente sei contro la prima e la terza. Può succedere, ma penso che la partita del Pisa di oggi e il secondo tempo di Reggio ci possono dare la forza per lottare per la posizione che occupiamo. Se il calendario ti mette Spezia e Sassuolo in fila ci sta che ne perdi due, perché sono squadre forti”. Ma le sconfitte non devono accendere un campanello d’allarme: “Se cambiasse qualcosa sarebbe sbagliato. Non c’è motivo di cambiare nulla, abbiamo cominciato il girone di ritorno con tre punti sulla terza, ora i distacchi sono aumentati. Dobbiamo pensare al Mantova, quando torneremo a casa, e dovremo fare una grande partita”.

