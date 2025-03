Inzaghi lapidario: “Tre tiri in porta e tre gol dello Spezia. Noi dieci occasioni clamorose…”

“Fatico a commentare una partita del genere. Tre tiri in porta e tre gol, noi dieci con occasioni clamorose… Siamo stati straordinari per un’ora, venire qui e mettere tanti giocatori davanti alla porta come abbiamo fatto noi non l’avevo visto fare a nessuno. Poi se non fai gol e non la chiudi sbagli ma ci aiuterà a crescere. Sono ancora più convinto che siamo forti, venire al Picco e lottare in quel modo ci deve dare grande forza. Siamo davanti, abbiamo tre punti in più, sabato torniamo in casa e se giocheremo così non penso avremo problemi”. Analizza così la sconfitta del suo Pisa Filippo Inzaghi, che commenta a caldo il ko del Picco in conferenza stampa. “Questa squadra è fantastica e ci ha portato a sognare qualcosa di inimmaginabile. Ci spiace per il risultato, i ragazzi erano abbattuti perché vedevano tre tiri subiti e tre gol. Onore allo Spezia, ma siamo davanti e renderemo la vita dura a chiunque”.

Un Pisa che ha commesso qualche imperfezione, costata la partita secondo il tecnico: “Sul terzo gol abbiamo dormito, dovevamo essere più svegli. Abbiamo controllato totalmente il primo tempo, dovevamo finirlo con più gol sopra. Sul secondo e il terzo gol non siamo stati molto attenti, dovevamo essere più cattivi. Sono dettagli dove l’attenzione deve essere maggiore, ma a questi ragazzi che hanno questo spirito non posso dire niente. Perdere con tre tiri in porta senza una parata è incredibile, questo ci deve far migliorare ulteriormente. Dobbiamo pensare che abbiamo affrontato due grandi squadre, abbiamo tre punti in più e sono gli altri che devono inseguirci”.

