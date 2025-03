Lodi al servizio di teleriabilitazione di Asl2: “Grazie a voi mio padre ha recuperato molte funzionalità motorie”

Buongiorno, vorrei mettere a conoscenza a tutti i lettori di IVG del servizio di fisioterapia cure domiciliari che fa a capo al responsabile Dott. Alberto Piacenza e, nello specifico, il progetto per pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Ringrazio Piacenza, coordinatore delle attività riabilitative territoriali, per le cure prestate ai miei genitori in particolar modo a mio padre, il quale ha recuperato in buona parte la sua funzionalità motoria e, di conseguenza una migliore qualità di vita.

