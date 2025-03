Manifesto elettorale di Piciocchi coperto durante il corteo di NUDM: scoppia la polemica

Genova. Un manifesto del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni, Pietro Piciocchi, coperto con un altro manifesto che invoca l’educazione sessuale nelle scuole. E scoppia la polemica, con la Lega in prima fila a protestare contro quello che ha definito “un gesto di censura e intolleranza”.

Il manifesto elettorale di Piciocchi è stato coperto nel corso del corteo organizzato da Non Una Di Meno per l’8 marzo. Alcune attiviste, lungo il percorso, hanno affisso un loro manifesto che riportava la scritta “L’educazione sessuale si fa a scuola, non in chiesa”. Uno dei tanti che hanno stampato per la Giornata della Donna e affisso per le strade della città per puntare i riflettori sul tema della garanzia dei diritti.

» leggi tutto su www.genova24.it