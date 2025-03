Millesimo capolista in Promozione, il “vichingo” Facello: “Gioco nostra forza, servirà vincerle tutte”

È un Millesimo combattivo e vincente quello in testa al campionato di Promozione. Battendo 2-0 il Ceriale, i giallorossi mantengono la vetta e il vantaggio di un punto sulla Carcarese, implementando a cinque il distacco dal Pontelungo. Tra i protagonisti del match contro i biancoblù c’è sicuramente Lorenzo Facello. Il “vichingo” valbormidese ha disputato una partita di grande sacrificio, condita da un salvataggio provvidenziale che ha impedito a Genduso di calciare a pochi passi da Conde.

“Noi giochiamo ogni domenica per provare a vincere, poi le somme si devono tirare alla fine. Ora siamo lì, abbiamo preso qualche punto sul Pontelungo, ma noi non dobbiamo mollare – ha dichiarato nel post partita -. Oggi è stata molto difficile perché il Ceriale è una buona squadra: corrono tanto, muove veloce la palla e attacco con tanti giocatori. Siamo stati bravi ad essere ordinati, a capire i momenti della partita e penso che abbiamo meritato questa vittoria. Siamo contenti anche perché in campionato all’andata ci siamo mangiati un po’ la partita avendola dominata. Siamo contenti di aver vinto e di rimanere in testa”.

