“Nuovo presidente? Autorità portuale dev’essere importante per lo sviluppo di tutto il territorio”

Sono d’accordo con il presidente Bucci, che contesta la proposta del Ministro Musumeci sulla costituzione di un album dei presidenti a cui attingere per la nomina dei presidenti delle autorità portuali. Il presidente sostiene che se vi sono persone valide e capaci in un territorio devono poter essere utilizzate. Condivido giacchè non credo che un presidente debba per forza di cose provenire dal settore o rappresentare una parte del settore; in quest’ultimo caso si rischierebbe pesanti interferenze di lobby, che potrebbero influenzare in negativo lo sviluppo del settore.

Lèggevo in un allegato della logistica portuale, di un importante giornale: “Uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea è la conclusione del progetto “Corridoi TEN-T” entro la data prevista (2030). L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa nei porti, migliorando l’efficienza della catena di logistica al fine di aumentare la capacità dei porti stessi. I corridoi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) mirano a facilitare il movimento efficiente di merci attraverso l’Unione Europea, migliorando la connettività e l’interoperabilità delle infrastrutture di trasporto. Un aspetto fondamentale per il successo di questi corridoi è l’ottimizzazione delle pratiche doganali, che può essere ottenuta attraverso l’implementazione di “fast corridor” e la digitalizzazione delle procedure. A proposito di “Fast Corridor”: questi corridoi controllati consentono lo spostamento rapido e sicuro delle merci tra diverse strutture di deposito per la custodia temporanea, sotto la responsabilità delle autorità doganali. In Italia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sviluppato procedure specifiche per l’utilizzo dei fast corridor sia su strada che su rotaia, basate su infrastrutture immateriali e nuove tecnologie per il tracciamento elettronico delle merci. Digitalizzazione delle procedure doganali: la digitalizzazione è essenziale per semplificare le operazioni doganali e ridurre i tempi di sdoganamento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com