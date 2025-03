Poco prima delle 12 di domenica in Piazza Garibaldi intervento dell’ambulanza della Pubblica Assistenza per soccorrere una signora in evidente difficoltà cognitiva, notata da un passante. Quando i militi si sono portati sul posto l’hanno trasferita al pronto soccorso per un check completo e nel frattempo hanno cercato il modo di contattare qualche familiare. L’anziana di 85 anni, si trovava a passeggio col suo piccolo cane, non aveva con sè documenti e aveva perso contezza di sè e di dove si trovasse. Riusciva soltanto a riferire il cognome e di abitare in Via Napoli. Un cognome molto comune nella zona di Arcola così uno dei militi intervenuto ha fatto partire una serie di chiamate verso parenti e amici e tramite la Polizia Locale si è arrivati ad intercettare uno dei figli al quale è stato spiegato cosa fosse successo e affidato il cane, nel frattempo adeguatamente accudito dai militi fuori dal pronto soccorso in attesa dell’arrivo dei parenti.

L’articolo Ottantacinquenne perde coscienza di sè, soccorsa dai militi insieme al suo cane proviene da Città della Spezia.

