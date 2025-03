Porto di Savona: Berta al posto di Canavese? Genova in agguato, potrebbe dirottare finanziamenti

Savona. Bisogna affrontare il dopo-Canavese, cioè il futuro del porto di Savona-Vado, cioè il futuro dei cittadini che abitano in queste due città e per molti aspetti in quelle vicine.

Il filo conduttore è nel testamento che Rino Canavese ci ha lasciato, quindi opporsi allo strapotere di Genova. Già era difficile con Canavese, lo sarà ancor più ora. Dopo le lacrime, alcune delle quali di coccodrillo, bisogna agire. Lo ha ricordato anche il sacerdote dal pulpito alla cerimonia funebre, citando in pratica il testamento di Canavese nella sua intervista riportata da “Pensiamoci”.

