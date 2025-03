Portofino: inaugurazione dell’ambulatorio di telemedicina e palestra, un sogno avverato

Un mare di persone nel tardo pomeriggio a Portofino per assistere ad un fatto epocale: l’inaugurazione di un ambulatorio comunale provvisto di telemedicina e palestra, un servizio essenziale per alzare la qualità della vita dei portofinesi che potranno curarsi nel loro paese. Un’idea – ha spiegato il sindaco Matteo Viacava – nata quando il Borgo era rimasto isolato per il crollo della strada provinciale 227. Le risorse grazie al recupero e alla gestione diretta di porto, posteggi e castello, attraverso la partecipata “Portofino Mare”.

