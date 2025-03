Prima domenica di Quaresima: “ Pace nelle nostre parole, nei nostri gesti, nei nostri comportamenti”

Il tempo della Quaresima è segnato da un atteggiamento di penitenza e da una continua richiesta di misericordia. Esso non è, però, fine a se stesso, ma segna il cammino di un rinnovamento di vita verso la grande luce della Pasqua di Risurrezione. Quest’anno, in particolare, siamo chiamati a viverlo nella virtù della speranza. Per il credente la speranza trae la forza e la certezza dalla promessa di Dio: promessa di perdono, di vita nuova, di pace. Dunque un cammino alla luce di un dono che porta in sé la responsabilità di chi lo compie. Un seme fecondo che attende di essere coltivato per poter germogliare e portare frutto. La storia che stiamo vivendo, le notizie che ogni giorno giungono a noi, spesso non ci parlano di pace. Le guerre nel mondo seminano morte, dolore, povertà, che in modi e livelli diversi hanno la loro ricaduta anche sulla nostra quotidianità. Non dobbiamo, però, lasciarci prendere dallo sconforto: siamo infatti chiamati ad accogliere la Parola di Dio che salva, a lasciarci rinnovare dalla sua misericordia e a diventare anche noi, nel nostro piccolo, con fedeltà, artigiani di pace. Pace nelle nostre parole, pace nei nostri gesti, pace nei nostri comportamenti. È lì che si manifesta la novità della nostra vita. Il Signore Gesùce lo ricorda: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni pergli altri» (Giovanni 13, 35). Ma questa pace, che non è semplicemente il silenzio delle armi, si costruisce con un rapporto nuovo nei confronti del Padre che è nei cieli. La preghiera è lo strumento più importante e fondamentale, e la costanza deve segnare la nostra relazione con Dio. La carità manifesta e realizza l’intensità e l’autenticità del nostro credere. Vissuta nella gratuità permette un incontro nuovo col Signore, ricordando la sua parola: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25, 40). Nel contempo risana le relazioni con i fratelli abbattendo i muri, sanando le ferite, ricambiando nella nostra quotidianità quella misericordia ricevuta da Dio che ci ha permesso di diventare i suoi figli misericordiosi. Il digiuno dai nostri desideri smodati, dall’egoismo, dal peccato, ci permette di ritornare ad acquisire, nella semplicità, la bellezza della verità evangelica, così come ci viene donata nella Parola di Dio che salva e attraverso i segni da Lui lasciati nella sua Chiesa: in particolare nella riconciliazione sacramentale e nell’Eucaristia. Sia pure nella fragilità dei nostri giorni, ma certi dell’aiuto che il Signore non ci fa mancare, siamo chiamati a vivere intensamente questo periodo di Quaresima, ridando a quel grido di dolore dell’umanità la voce serena di una speranza nuova. Come ogni anno, poi, la Caritas ci propone anche alcuni gesti particolarmente significativi: il sostegno alle famiglie in difficoltà economica e a rischio di emarginazione sociale, e l’aiuto concreto alla missionaria saveriana Suor Lucia Citro, operante in Camerun, a sostegno della sua attività scolastica e di integrazione sociale a fianco dei più poveri. Nell’augurare a tutti un santo cammino di Quaresima, invito ancora a pregare per la salute del Santo Padre Francesco: il Signore gli dia forza affinché la sua testimonianza possa continuare ad essere fruttuosa in mezzo a noi. Concludendo, mentre mi affido anch’io alle vostre preghiere, invoco dal Signore su di voi una particolare benedizione.

La Spezia, 5 marzo 2025, Mercoledì delle Ceneri

