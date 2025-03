Recco: pioggia, ma di coriandoli al tradizionale “Carlevâ Recchelin”

Gran finale per il “Carlevâ Recchelin”, organizzato da Comune e Pro Loco in collaborazione con Ascom, Civ, Filarmonica Rossini e Croce Verde, con corteo e pentolacce. Cielo grigio, ma la pioggia è stata solo di coriandoli e stelle filanti. A Recco il carnevale è una tradizione corale cui partecipare e divertirsi. In prima linea, alla premiazione, il vicesindaco Edvige Fanin, l’assessore Davide Manerba e la consigliere Luisa Capurro che si divide tra Comune e Pro Loco rappresentata dalla presidente Stefania Zerega, nipote d’arte: suo nonno, il fotografo Emilio Razeto era uno straordinario organizzatore che impegnava tutto se stesso nell’organizzazione del “Carrussezzo”. Nelle immagini i momenti conclusivi della giornata con la premiazione dei numerosi gruppi partecipanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it