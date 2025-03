Riomaggiore celebra Mazzini. Un omaggio ai valori del Risorgimento e al ricordo di Gianni Pecunia

Nei locali del castello, il Comune di Riomaggiore e l’Associazione Mazziniana Italiana – Sezione La Spezia “Maria Drago Mazzini” organizzano, il prossimo lunedì 10 marzo alle 10, la Commemorazione del 153° Anniversario della Morte di Giuseppe Mazzini. L’evento, a cui partecipano gli alunni delle scuole di Riomaggiore, è aperto alla cittadinanza e sarà un’occasione per riflettere sull’eredità politica e morale del grande patriota genovese, padre del pensiero repubblicano e ispiratore dell’unificazione nazionale, e per ricordare Gianni Pecunia, figura di spicco della comunità locale recentemente scomparso, che ha incarnato con il suo impegno i valori mazziniani.

Per l’occasione interverranno Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore, il professor Paolo Galantini, Presidente AMI La Spezia, con una riflessione su “Giuseppe Mazzini, una vita per l’Italia”, l’avvocato Pier Gino Scardigli, con l’intervento “In Ricordo di Gianni Pecunia, Mazziniano”. Spiega Galantini: “Giuseppe Mazzini, uno dei principali artefici del Risorgimento italiano e promotore dell’idea di un’Italia unita, libera e repubblicana, ha lasciato un’eredità di valori che ancora oggi ispirano il carattere morale e politico della nazione. La sua visione di un’Italia fondata sulla partecipazione attiva dei cittadini e sull’impegno etico resta un riferimento per chi crede nei principi della democrazia e della responsabilità civile.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com