Savona cinque stelle col Q&V. Cola: “Innesto di Raja dimostra che la società vuole vincere”

Vince 5 a 0 il Savona sul campo del Quiliano&Valleggia. Una prova convincente quella dei ragazzi di Emanuele Cola, in cui spicca il goal “olimpico” direttamente da calcio d’angolo di Damonte e l’esordio del nuovo innesto Gabriele Raja. Un Savona condannato a non sbagliare, visto che anche Masone (decimo successo di fila) e Campese hanno vinto e sono rimaste rispettivamente a -1 e -3.

“Abbiamo giocato un’ottima partita – commenta l’allenatore -. Abbiamo rischiato due volte nel primo tempo ma ci sta per come giochiamo noi. I ragazzi stanno lavorando bene. Siamo pochi ma per fortuna la società è intervenuta regalandomi Raja. Lo abbiamo messo subito in campo, un giocatore di estrema qualità che ci darà subito una mano. Ci stiamo allenando in 14/15 ma in settimana qualcuno dovrebbe rientrare”.

