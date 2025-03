Serie D. Cairese – Chieri LIVE: tutta la partita raccontata in diretta

CAIRESE – CHIERI (-)

In questa domenica piovosa, 9 marzo, presso il campo Cesare Brin, la Cairese ospiterà il Chieri. Attualmente la squadra di casa si trova in 14esima posizione, a un punto dalla zona playout. In seguito al pareggio contro il Chisola Calcio la squadra ha subito, nuovamente, due sconfitte. I gialloblù stanno vivendo un periodo di difficoltà e faticano a conquistare punti; la società ha, di conseguenza, deciso di esonerare mister Nappi e affidarsi a Matteo Solari per tentare di interrompere questo trend negativo. Quest’ultimo torna a prendere il comando della squadra dopo 6 anni. Il Chieri, invece, occupa la 18esima posizione ed è reduce da un pareggio, nell’ultimo match disputato contro il Bra, per 1 a 1. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30, a dirigere la partita sarà il signor Scalvi Davide (LO) con l’aiuto dei signori Adragna Andrea Giulio (MI) e Filipponi Marcello (MO).

» leggi tutto su www.ivg.it