A Woman’s tale 8 marzo, non sono solo parole

Per capire la forza del progetto A Woman’s tale, che ha preso forma grazie al contributo delle tante donne e ragazze che hanno partecipato nelle prime tre tappe, prime fra tutte le calciatrici dell’ASD Spezia Calcio Femminile, impegnata da anni nella campagna di sensibilizzazione “Palla alle donne contro ogni violenza – un calcio Pulito”, ci si può mettere in ascolto. Le loro testimonianze insieme a quelle di molte donne, raccolte in occasione della Giornata Internazionale delle Donna hanno preso voce durante San Valentino attraverso “Il battito di una donna” ed ora tramite l’installazione interattiva “Una Mente a Colori” in esposizione fino al 16 marzo, si coloreranno di emozioni e saranno visibili per la loro autenticità e per la valenza intergenerazionale. La capitana della squadra Spezia Woman, Martina Dezotti, per esempio, ha spiegato come mente e corpo devono essere in equilibrio per stare bene e raggiungere i propri obiettivi. “Penso che non solo nello sport, ma anche nella vita, sia fondamentale mantenere un buon equilibrio mentale – sottolinea – In particolare, in momenti di grande pressione, quando si deve prendere una decisione veloce con i battiti a 180, il benessere mentale gioca un ruolo cruciale. Quando una persona sta bene mentalmente, il corpo prima o poi risponde positivamente. Al contrario, se qualcuno è mentalmente sotto pressione e sente che qualcosa non va, può incorrere in problemi significativi”.

Dei limiti che una ragazza deve affrontare quando ha degli obiettivi importanti e degli ostacoli da superare ne ha parlato Dalia Alberti, Team Manager dello Spezia Woman. “Un consiglio che posso dare alle ragazze è di non rinunciare: bisogna sapersi organizzare nella vita. Io ci sono riuscita e anche alla grande, perché sono arrivata a fare 26 anni in Serie A. Posso dire grazie anche alla mia famiglia, alla mia bimba, a mio marito e ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto in tutto e tuttora lo stanno facendo”. Seguire i propri sogni anche quando le rinunce sono dolorose, come racconta la calciatrice Anna Manea. “Sono dovuta venire qui in Italia per giocare a calcio, lasciando i miei affetti più cari. Questo mi ha fatto stare non male, ma malissimo, condizionandomi fortemente. Tuttavia, voglio arrivare dove ho sempre sognato e questa cosa mi ha fatto andare avanti.”

